Atração do Viva o Paço em S.Bernardo, Roda Gigante já recebeu 3.000 pessoas

A roda gigante chama a atenção de quem passa pela região da Praça Samuel Sabatini, no centro de São Bernardo. À noite, com uma iluminação especial, o equipamento de 22 metros de altura faz ainda mais sucesso pela sua exuberância. São 16 cabines de quatro lugares, sendo uma adaptada paraPCDs (Pessoas com Deficiência). Em duas semanas, a roda gigante já recebeu mais de 3.000 visitantes.

A estudante universitária Ana Luiza Marques, 18 anos, já passeou duas vezes e quer repetir a experiência antes que a roda gigante seja desmontada. “O que eu achei mais bonito foi ver a cidade lá de cima”, disse a jovem.

Desde o início de janeiro, a Esplanada do Paço de São Bernardo se tornou uma grande área de entretenimento para os moradores de São Bernardo e região, com aulas de zumba e funcional, atrações musicais no palco, brinquedos para as crianças, triciclos para pedalar na Esplanada, tendas de economia criativa e espaço gourmet.

“Temos diversão para a família toda. Mas a roda gigante é a grande atração. Desde a inauguração, 3 mil pessoas já curtiram o passeio nas alturas. Pais com crianças, adolescentes, adultos, é um sucesso”, ressaltou o secretário-adjunto da Cultura, Mateus Ferreira.

Aos finais de semana, o ingresso para a roda gigante é gratuito mediante doação de 1kg de alimento não perecível destinado ao Fundo Social de Solidariedade. Durante a semana, os ingressos custam R$ 40 (inteira), com meia entrada para moradores de São Bernardo, idosos, professores e estudantes. Para PCDs, a entrada custa R$ 10.

No final da tarde de domingo (26), nem a chuva atrapalhou o aulão de zumba na Esplanada. “Está todo mundo muito empolgado aqui. A garoa ajuda a refrescar. Todos os domingos estou aqui colocando a galera para dançar”, ressaltou a professora, Rose Pucca.

MUDANÇAS

As atrações esportivas e culturais previstas para hoje, na Esplanada do Paço Municipal de São Bernardo, precisaram ser alteradas em função da chuva que atingiu a região durante à tarde e noite.

Por medida de segurança, o funcionamento da roda gigante, principal atração do Viva o Paço, foi interrompido. Em contrapartida, nesta segunda-feira (27), a entrada para a roda gigante permanecerá gratuita mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível.

HORÁRIOS

Esplanada do Paço Municipal (Praça Samuel Sabatini, 50 - Centro)

De 2ª a 5ª: das 17h às 23h

6ª e Sábados: das 15h às 23h

Domingos e Feriados: 13h às 22h