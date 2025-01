Com gol no fim, Cachorrão continua sem vencer na A-3

Nômade na Série A-3 do Paulista, o EC São Bernardo segue sem saber o que é vitória após a disputa de três rodadas. Na manhã de hoje, o Cachorrão recebeu o XV de Jaú, em Osasco, e acabou derrotado, por 1 a 0, com gol sofrido aos 49 minutos do segundo tempo.

Com o resultado no Estádio José Liberatti, o time do Grande ABC caiu para a 15ª e penúltima colocação na classificação, com apenas um ponto. O resultado também fez aumentar a pressão sobre o técnico Marcos Bazílio, que pode cair caso o EC São Bernardo não garanta uma vitória diante do Catanduva, às 19h30 de quartaa-feira, no Interior.

Na partida de hoje, o EC São Bernardo tomou a iniciativa e, apesar de algumas investidas ao setor ofensivo, teve apenas uma oportunidade real de gol em finalização de Pedro Igor na qual a bola acertou o travessão.

Na etapa final, o Cachorrão se complicou após a expulsão de Vitor Hugo. Já o XV, em vantagem numérica em campo, se atirou ao ataque e chegou ao gol da vitória aos 49 minutos, com Sacramento.