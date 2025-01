Ramalhão desencanta na Baixada e alivia a pressão sobre Kleina

O Santo André conheceu hoje de manhã, na Baixada, a primeira vitória na Série A-2 do Campeonato Paulista de 2025. Após duas derrotas e um empate, o Ramalhão derrotou a Portuguesa Santista, por 2 a 0, no Estádio Ulrico Mursa, em Santos. O resultado aliviou a pressão sobre o técnico Gilson Kleina, além de levar a equipe do Grande ABC à décima colocação na classificação, com quatro pontos.

Fora de casa, o Ramalhão viu os donos da casa criarem a primeira oportunidade de gol na partida com Tcharlles numa bicicleta, mas a defesa evitou o perigo. Já o Santo André, que havia ameaçado a meta da Briosa em finalização de Rafael Verrone, chegou ao gol aos 42 minutos. Após cobrança de falta na área, Nelsinho completou para o fundo da rede.

Em desespero, a Santista se atirou ao ataque no segundo tempo para tentar ao menos igualar o marcador. Jogadores em comissão técnica chegaram a reclamar a não marcação de um suposto pênalti em Tcharlles.

O Santo André, por outro lado, ignorou a jogada e passou a controlar a partida em busca do bote final. O que aconteceu aos 32 minutos. Ariel puxou contra-ataque e acionou Bruno Camilo pela direita, entre os zagueiros. para finalizar com precisão.

O Ramalhão volta a campo na quarta-feira, às 15h, contra o Votuporanguense, lanterna, com um ponto, no Bruno Daniel.