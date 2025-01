Motociclista que foi arrastado por enxurrada é encontrado morto

Um motociclista de 27 anos foi encontrado morto neste domingo, 26, em Guarulhos, na Grande São Paulo, depois de ter sido arrastado por uma enxurrada e caído em um córrego na Avenida Panambi, no bairro Cidade Industrial Satélite de Cumbica, durante as chuvas do último sábado, 25, que atingiram a cidade.

Segundo informações da Prefeitura de Guarulhos, o caso aconteceu à noite, por volta das 20h15. "Havia alagamento na via e a vítima, sem possibilidade de determinar o limite da avenida, caiu no córrego e foi arrastada pela correnteza", informou a administração.

Os Bombeiros iniciaram as buscas da vítima no período da noite, mas tiveram que interromper as ações por volta de 0h10. As tentativas de localizar o motociclista foram retomadas na manhã deste domingo, como bote de salvamento e apoio da Defesa Civil da cidade.

O corpo foi localizado por volta das 10h. Conforme a Prefeitura, não informações ainda sobre a identidade da vítima e os parentes ainda não tinham sido localizados até a tarde deste domingo.

A ocorrência foi registrada como morte suspeita pelo 4°DP de Guarulhos. A Polícia Civil pediu a perícia no local e vai investigar o caso, segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo.

A morte do motociclista é a 16ª em decorrência das chuvas no Estado de São Paulo desde o início da Operação Chuvas, que acontece entre 1° de dezembro e 31 de março, conforme balanço da Defesa Civil. Durante a mesma operação do ano passado, foram 18 mortes por conta dos temporais.

Dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) apontam que Guarulhos registrou um acumulado de 53 mm de chuva no último sábado. Foi o terceiro maior volume de precipitação do Estado no dia, atrás apenas da cidade de Ribeirão Preto (81 mm) e Mogi Das Cruzes (54 mm).

No último sábado, 25, o artista plástico Rodolpho Tamanini Netto, de 73 anos, também foi encontrado sem vida dentro da própria casa, na Rua Belmiro Braga, em Pinheiros, bairro da zona oeste de São Paulo. Informações da Secretaria de Segurança Pública indicam que a residência foi invadida por uma enxurrada provocada pelos temporais da última sexta.

A entrada da água, segundo a pasta, teria sido facilitada após um carro, arrastado pela enxurrada, se chocar e quebrar o portão da casa de Tamanini. Um amigo do artista revelou ao Estadão que a vítima tinha acabado de instalar uma porta antienchente porque sofria de forma recorrente com as inundações neste período de fortes temporais.

No sábado, 25, o Governo de São Paulo fez um novo alerta para fortes temporais na capital e na Grande São Paulo por conta da chegada de uma nova frente fria na região. A previsão é de temporais com raios e fortes rajadas de vento. Por conta da possibilidade de um evento climático extremos, foi instalado um gabinete de crise que funcionará a partir da próxima segunda, 27, até terça-feira, 28.