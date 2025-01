Torcedores de São Paulo e Corinthians brigam na Barra Funda

Torcedores de São Paulo e Corinthians entraram em confronto na tarde deste domingo, na Barra Funda, bairro da zona oeste da capital paulista. Segundo a Polícia Militar, cerca de 50 corintianos e são-paulinos brigaram na Avenida Marquês de São Vicente munidos de pedaços de pau, barras de ferro e rojões. Os times se enfrentam às 18h30, no MorumBis, em duelo da quarta rodada do Paulistão.

Vídeos que circulam nas redes sociais, gravados por pessoas que passavam na avenida, mostram dezenas de torcedores dos dois times com rojões e barras de ferro partindo para o confronto. Muitos deles aparecem com os rostos cobertos pelas camisetas.

Conforme a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP), a Polícia Militar foi acionada para intervir no início da tarde, por volta das 13h. Os policiais interceptaram parte do grupo e o acompanhou até o embarque no metrô da Barra Funda. Segundo a SSP, não há, até o momento, registros de morte e feridos. Nenhuma ocorrência foi relatada nas unidades de pronto-socorro da região.

A confusão ocorreu a metros da sede da Delegacia de Repressão aos Delitos de Intolerância Esportiva (Drade), da Polícia Civil, na Barra Funda. A avenida também é a mesma onde estão os centro de treinamentos de Palmeiras e São Paulo.

São Paulo e Corinthians duelam duas vezes no mesmo fim de semana. No sábado, o time tricolor derrotou o rival por 3 a 2 na final da Copa São Paulo de Juniores, e levou o título. Foi o primeiro troféu erguido no novo Pacaembu, reaberto após quase quatro anos de reforma.

Como o mando é do São Paulo, o clássico deste domingo terá a presença apenas de são-paulinos, já que, desde abril de 2016, vigora no Estado a imposição de torcida única, medida tomada em conjunto pelo Ministério Público (MP-SP) e pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-SP). A decisão está em vigor para partidas de Corinthians, Santos, São Paulo, Palmeiras, Guarani e Ponte Preta.