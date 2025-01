Colômbia anuncia proibição de entrada de aviões com migrantes do país deportados pelos EUA

O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, anunciou a proibição da entrada no país de aviões norte-americanos com migrantes colombianos deportados pelos Estados Unidos. O veto foi comunicado por meio de uma publicação em seu perfil no X (antigo Twitter). Nela, Petro afirmou que os Estados Unidos não podem tratar os migrantes colombianos como "delinquentes".

"Desautorizo a entrada de aviões norte-americanos com migrantes colombianos ao nosso território", escreveu Petro. Ele ainda defendeu que os Estados Unidos estabeleçam um protocolo que garanta um tratamento digno aos migrantes antes que a Colômbia aceite recebê-los de volta.

A declaração do presidente da Colômbia ocorre em meio a um cenário de endurecimento das políticas migratórias nos Estados Unidos pelo recém-empossado presidente Donald Trump. Nos primeiros dias do seu novo mandato, ele reforçou ações de deportação em massa de pessoas em situação ilegal de diversas nacionalidades.

No sábado, 88 brasileiros deportados dos Estados Unidos chegaram ao Aeroporto Internacional de Confins, na região metropolitana de Belo Horizonte, em uma aeronave KC-30 da FAB. O voo partiu de Manaus, onde os passageiros haviam desembarcado na sexta-feira (24) após o avião vindo dos Estados Unidos apresentar problemas técnicos.