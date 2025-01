Nômade na A-3, EC S.Bernardo recebe XV de Jaú hoje em Osasco

Sem sede fixa na Série A-3 do Paulista, o EC São Bernardo vai buscar a primeira vitória na edição 2025 diante do XV de Jaú, às 10h de hoje, em Osasco. Será o segundo jogo como mandante do Cachorrão, que na última rodada atuou no 1º de Maio, em São Bernardo – a estreia foi em Americana.

O técnico Marcos Bazílio não deve realizar muitas alterações em relação à formação que empatou por 1 a 1 com a Francana, quarta-feira, pela terceira rodada.