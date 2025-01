Santo André encara Santista pela recuperação e por Kleina

Ainda sem saber o que é vitória na edição 2025 da Série A-2 do Paulista, o Santo André desce a Serra para enfrentar a Portuguesa Santista, às 10h de hoje, no Ulrico Mursa, em Santos. Além de buscar três pontos que possam afastar a equipe das últimas colocações na classificação, na qual tem apenas um ponto, o Ramalhão mira aliviar a situação do técnico Gilson Kleina, ameaçado no cargo pelo retrospecto de um empate e duas derrotas, a última delas na quarta-feira, no Bruno Daniel, diante do então lanterna Taubaté.

O treinador tem evitado ao máximo mexer na formação titular, até para formar um time-base, mas sabe que só um triunfo no Ulrico Mursa pode garantir a manutenção do trabalho.

Já a Santista, com quatro pontos, busca a reabilitação após o revés (3 a 1) para o Juventus, quarta-feira, na Rua Javari, na Capital.