Na volta às aulas, crianças compartilham dicas de adaptação à nova escola

Os primeiros dias de aula costumam ser os mais importantes para crianças que iniciam os estudos em uma nova escola. E, seja qual for a sensação antes de colocar os pés no novo ambiente, há maneiras de se preparar para esta transição, segundo personagens entrevistados pelo Diarinho.

O andreense Theo Bento, 10 anos, residente na Vila Curuçá, vai retornar à sala de aula amanhã, depois de uma viagem de férias à Bahia. Na praia, ele admite ter pensando com felicidade – e, também, ansiedade – sobre como será entrar em uma nova escola após sete anos em uma mesma. “Separei os livros bem antes e fiquei imaginando como será a sala, as outras crianças”, confessa.

A mudança, de acordo com ele, começou a ser analisada desde a metade de 2024. Com uma condição de QI (Quociente de Inteligência) acima da média infantil, ele diz que as matérias na antiga escola estavam “fáceis”, o que levou profissionais da saúde a recomendarem à família a busca por um novo projeto de ensino em 2025. “É melhor assim: se todas crianças visitarem a nova escola antes”, fala. De quebra, o garoto agora poderá fazer um caminho mais rápido, e a pé, para o novo colégio (Stoquinho, em Santo André).

Theo, que sonha trabalhar na Nasa (maior agência espacial do mundo), já conquistou 17 medalhas em torneios na área de exatas, sendo sete de ouro, três delas nas últimas Olimpíadas Brasileiras de Astronomia e Astronáutica. Ele se prepara para, em julho, concorrer pela primeira vez em outro país, no Singa Math, uma avaliação internacional organizada pelo Ministério da Educação de Singapura, na Ásia. Após superar os desafios programados para este ano (trocar de escola e disputar uma competição internacional), ele planeja ajudar a irmã, Yasmin, 2 anos, quando chegar a vez de a pequena iniciar os estudos. “Minha dica para ela e para outras crianças que vão entrar em uma nova escola é observar. Isso ajuda a se adaptar melhor. E é ficando de olho que você poderá encontrar os melhores amigos, porque acho que, se você se solta rápido demais, pode acabar entrando em um grupo que não seja legal ou queira briga”, sugere ele, que ainda criou um WhatsApp para manter contato com os amigos da antiga escola.

O PRIMEIRO PASSO

Melissa Rabelo, 5 anos, da Vila Homero Thon, em Santo André, mudará de escola pela terceira vez e já dá o recado: mudanças devem ser encaradas com felicidade. “Da primeira vez, minha escola fechou. Ajudava as crianças lá, dizendo para não chorar nos primeiros dias, porque, se a mamãe/papai prometeu que voltaria, vai fazer”, afirma.

Para ela, a parte mais difícil nesta troca de rotina é a saudade. “Aqui (escola Stoquinho), estou vindo com duas amigas (Maria Alice e Lorena), o que ajuda. Mas estou curiosa para ganhar amigos e também me divertir. Se pudesse, já começava hoje!”, destaca ela, que, como faz desde os 6 meses de cida, realizará os estudos em período integral (9h30 às 18h).

A dica da garotinha, que adora pega-pega, aos outros leitores do Diarinho é incluir todo mundo na brincadeira quando o assunto é formar novas amizades na escola. “É igual no pega-pega: você primeiro precisa ver todas as crianças. Só aí você se apresenta e vão se conhecendo. Então, chegará o momento de você ou uma outra criança perguntar: ‘Você quer ser meu amigo?’. E se alguém não aceitar, tem como conversar com outros colegas”, explica.

O tema adaptação escolar, segundo a psicóloga Elainne Ourives, molda a forma como podemos enxergar todas as outras mudanças ao longo da vida (já que o cérebro infantil tem uma capacidade de aprender dez vezes mais rápido que o de um adulto). “Por isso é preciso que as crianças embarquem sem resistência e vejam uma janela para crescimento e aprendizado neste processo. Seus pais podem até te encorajar, mas lembrem-se de que vocês têm dentro de si todo o potencial para se adaptarem e brilharem em qualquer lugar. Mudar de escola é como iniciar uma nova aventura cheia de descobertas”, incentiva.