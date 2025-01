Palavra do Leitor - 26 de janeiro de 2025

Getulinho – 1

‘Acusado de fraude, União Brasil pode ter vereador cassado’ (Política, dia 24). Mais um partido de bozoloides que se dizem contra a corrupção. Contra a corrupção dos outros; a deles é fraude em cima de fraude.

Márcia Costama

do Facebook

Getulinho – 2

Quem diria? O paladino da Justiça e dos oprimidos! Ex-prefeito Auricchio está rindo.

Rodrigo Reis

do Instagram

Salário de professor

=‘Com pior salário de professor na região, S.Caetano promete guinada’ (Setecidades, dia 24). Não é a bonificação que tem que aumentar, Tite, é salário. A prova de concurso da cidade é uma das mais caras, para ganhar um salário mixaria. A bonificação ajuda, mas na hora de aposentar, essa bonificação não entra no valor da aposentadoria. Tem que aumentar valor da hora-aula e investir em plano de carreira.

Tami Gouvêa

do Instagram

Invasão em S.Caetano

“Invasores prometem ‘resistir’ à ordem de desocupar prédio” (Política, dia 24). Tem vaga aí para mim? Sofri violência, recebo Bolsa família e tenho uma filha menor. Com a graça de Deus, apoio de amigos e da Prefeitura (com a cesta), pago meu aluguel antes do vencimento! Jamais eu ocuparia imóvel. Isso é coisa de desocupado, inclusive.

Elaine Barrionuevo

do Instagram

Contas públicas

Segundo dados do CNJ (Conselho Nacional de Justiça), penduricalhos garantiram a ministros do TST (Tribunal Superior do Trabalho) rendimentos líquidos de até R$ 419 mil em dezembro último. Sem comentários.

Vanderlei Retondo

Santo André

Palácio

O governador Tarcísio de Freitas está fechando uma PPP (Parceria Público-Privada) para trazer o Palácio dos Bandeirantes para o Centro de São Paulo. Hoje, o Centro anda abandonado e essa parceria só vem para agregar valores. Eu, como cidadão comum, fico muito feliz com as ideias futuristas do governador.

João Camargo

Capital

Brasil no Oscar

‘Especialistas veem boas chances para Ainda Estou Aqui e Fernanda Torres’ (Setecidades, dia 24). O Brasil pujante, longe da politicagem de Brasília, faz história! Como conclamado nesta quinta-feira, pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, norte-americana, e para o orgulho do cinema brasileiro, o filme Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, recebeu três indicações para o Oscar, como de inédito Melhor Filme, e também, Melhor Filme Estrangeiro e Melhor Atriz, para Fernanda Torres. O filme é baseado na obra do escritor Marcelo Rubens Paiva, no qual retrata a história de sua mãe, Eunice Paiva (interpretada por Fernanda Torres), e do pai, o ex-deputado federal Rubens Paiva (Selton Mello), assassinado durante a horrenda ditadura militar de 1964. O Brasil, emocionado, aplaude este notável feito, em que o anuncio final dos prêmios serão definidos em evento de 2 março, em Los Angeles, Estados Unidos.

Paulo Panossian

São Carlos (SP)