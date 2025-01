Em casa, Água Santa atropela o Bragantino

Sob comando do interino Marcelinho Paulista, o Água Santa não tomou conhecimento do Red Bull Bragantino neste sábado (25). Em partida válida pela quarta rodada do Paulistão, o Netuno mostrou poder de reação e aplicou um 3 a 0 no Inamar, apagando início complicado, com três derrotas seguidas. que culminaram na saída do técnico Marcelo Cabo.

Diante da necessidade de vitória para fugir da lanterna geral, o Água Santa se atirou ao ataque e criou perigo em duas oportunidades com Ademilson – o goleiro Cleiton teve de trabalhar. Já o Bragantino respondeu com Pedro Henrique, Ramires e Nacho Laquintana, mas sem sucesso.

Aos 27, Neilton chegou pela esquerda e foi derrubado na área. Os atletas pediram pênalti, mas foi assinalado impedimento na jogada. O VAR entrou em ação e o lance ficou em análise por aproximadamente cinco minutos até a confirmação da penalidade a favor do Água Santa. Na bola, Luan Dias bateu no centro da meta e abriu o marcador para o time da casa.

Logo após fazer o primeiro, o Água Santa ampliou. Aos 42, o lateral-direito Diogo Batista acertou o ângulo esquerdo de Cleiton para levar grande vantagem para o vestiário.

No segundo tempo, o Bragantino chegou com Jhon Jhon, Thiago Borbas e Lucas Evangelista, mas sem conseguir furar a marcação. Já o Água Santa definiu o marcador aos 27 minutos com Ademilson.

O Netuno volta a campo na quarta-feira (21h30), contra o Botafogo-SP, em Ribeirão Preto.