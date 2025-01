Internacional derrota Juventude com 2 gols de Borré e conquista 1ª vitória no Gaúcho

O Internacional conquistou seu primeiro triunfo no Campeonato Gaúcho ao vencer o clássico com o Juventude por 1 a 0 neste sábado no Beira-Rio. Borré foi o autor dos dois gols da vitória. O resultado deixa o Inter com 4 pontos no Grupo B após empate com Guarany na estreia. O Juventude permanece com 3 pontos da vitória sobre o Ypiranga no Grupo C.

O primeiro tempo do clássico gaúcho foi equilibrado. Inter e Juventude foram dividindo as ações ofensivas. As melhores ações do time da casa eram criadas pelo lado esquerdo do ataque, mas o gol só saiu nos acréscimos após jogada pela direita. Ao pisar na área, Borré foi empurrado por Cipriano. O árbitro Rafael Klein deixou o lance seguir. O pênalti só foi marcado após a intervenção do VAR. O próprio atacante colombiano do Inter que sofreu o pênalti cobrou e marcou.

Fabio Matias, técnico do Juventude, voltou do intervalo com Giovanny e Giraldo nos lugares de Jean Carlos e Erick Faris. E foram eles que criaram as primeiras ações de ataque dos visitantes no segundo tempo. Quando tentava pressionar o Inter em busca do empate, o Juventude sofreu o segundo gol.

Em um rápido contra-ataque, o goleiro Anthoni acionou Alan Patrick, que conseguiu uma bela infiltração para Borré partir em velocidade. O goleiro Gustavo, do Juventude, saiu de maneira atabalhoada e facilitou o trabalho do colombiano, que só precisou desviar do rival para marcar seu segundo gol. Com a vantagem no placar, o Internacional não tinha a necessidade de acelerar o jogo e deixou o tempo passar. O Juventude também não conseguia causar muito incômodo na equipe da casa.

Internacional e Juventude voltam a jogar na terça-feira pela terceira rodada do Campeonato Gaúcho. O time de Roger Machado enfrenta o São José, enquanto o Juventude recebe o Guarany de Bagé.

FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL 2 X 0 JUVENTUDE

INTERNACIONAL - Anthoni; Aguirre, Victor Gabriel e Vitão; Bernabei, Fernando (Ronaldo), Thiago Maia (Bruno Henrique) e Wesley (Lucca); Wanderson (Vitinho), Alan Patrick (Yago Noal) e Borré. Técnico: Roger Machado.

JUVENTUDE - Gustavo; Ewerthon, Abner, Cipriano e Felipinho; Kelvi (Nenê), Jadson e Jean Carlos (Giraldo); Ênio (Batalla), Erick Farias (Giovanny) e Gilberto (Gabriel Taliari). Técnico: Fabio Matias.

GOLS - Borré, aos 53 minutos do primeiro tempo, e aos 19 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Thiago Maia e Wesley (Internacional), Ewerthon, Cipriano e Nenê (Juventude).

ÁRBITRO - Rafael Klein.

PÚBLICO - 21.338 torcedores

LOCAL - Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).