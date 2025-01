Adversário do São Caetano, Penapolense se une à projeto socioambiental

O CAP (Clube Atlético Penapolense), que disputa a Série A-4 do Campeonato Paulista juntamente com o São Caetano, inova este ano ao fechar parceria com projeto socioambiental que vem desenvolvendo jovens talentos oriundos da periferia de São Paulo e oferecendo perspectivas de carreira no futebol. O acordo firmado entre a Penapolense e o Clube Owens, organização formada pelos funcionários da indústria O-I Glass, prevê a realização de um trabalho voltado ao futebol de base em alto rendimento.

“Dar oportunidade a esses jovens de vivenciar o futebol profissional é nosso principal objetivo e um grande desafio, pois lidamos com sonhos e histórias de vida difíceis. Estamos muito felizes de atuar com mais força nas causas social e ambiental a partir desta parceria”, destaca Nilso Moreira, presidente do CAP.

Com seis anos de atuação, o Clube Owens vem proporcionando uma estrutura de treinamento a atletas de diversas regiões da grande São Paulo, em dois polos, ambos localizados na Zona Leste. A iniciativa tem como foco a inclusão social e a educação ambiental, pois estimula ações de reciclagem, em sintonia com a missão da O-I Glass, maior fabricante e recicladora de embalagens de vidro do mundo, e patrocinadora do clube. Além de instruir os atletas sobre a importância da reciclagem e realizar campanhas de arrecadação de vidro, os uniformes para os jogos estampam a frase ''Recicle e Marque um Golaço''.

Dois atletas desenvolvidos nessa estrutura oferecida pelo Clube Owens já se juntaram ao elenco da equipe profissional da Penapolense para a disputa do Campeonato Paulista na séria A-4. Matheus Augusto Gil Braz e Vitor Santaela, ambos com 20 anos, terão oportunidade de vivenciar o dia a dia como jogadores de alto rendimento.

Para David Fukumori, líder do Clube Owens e Coordenador de Contabilidade Internacional da O-I Glass, a união ao Penapolense é fundamental para oferecer aos jovens uma real oportunidade de desenvolvimento das respectivas carreiras, cumprindo o objetivo do projeto, que é o desenvolvimento do início ao fim. “Já temos diversas histórias de sucesso, com atletas atuando em clubes profissionais dentro e fora do país, além de jovens trabalhando em outras áreas do esporte, como fisioterapia, por exemplo, o que nos enche de orgulho”, comenta.

Cerca de 200 atletas de 14 a 20 anos que participam do Clube Owens serão integrados às categorias de base da Penapolense. A estrutura oferecida pelo projeto inclui equipe técnica formada por 12 pessoas, como treinador, preparador físico, preparador de goleiro, fisioterapeutas e auxiliares. Os treinos ocorrem de segunda a sexta-feira, no contraturno escolar.