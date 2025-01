Série Chespirito: Sem Querer Querendo ganha primeiro teaser

Vem aí! A nova série da MAX, Chespirito: Sem Querer Querendo, sobre os bastidores da produção de Chaves, acaba de ganhar seu primeiro teaser.

A produção da plataforma de streaming contará a história de Roberto Gómez Bolaños, criador e intérprete das séries Chaves e Chapolín, com todas as suas polêmicas.

O trailer mostra os bastidores da obra mexicana com os atores em seus camarins se preparando para gravar uma cena. No Instagram do grupo Chespirito, eles publicaram o teaser e escreveram:

Partilhamos uma prévia da bioserie sobre a vida de Roberto Gómez Bolaños! Chespirito: Sem Querer Querendo, em breve na MAX.