Gracyanne Barbosa imita Belo dentro do BBB25 e diverte web

Divertindo os brothers... Neste sábado, dia 25, Gracyanne revelou o papo que teve com Belo antes de entrar no BBB25. Segundo a musa, o cantor perguntou se aguentaria mudar a dieta. Mas o que chamou a atenção do público foi a imitação que ela fez.

Enquanto conversava com os colegas de confinamento, Gracy explicou que Belo perguntou se ela aguentaria passar pelo desafio. Depois disso, Edilberto relembrou as imitações da musa ao jeito que o cantor fala e para a alegria dos brothers ela fez de novo.

Dessa vez, Gra imitou o pagodeiro contando o que ele disse a ela antes de entrar na casa mais vigiada do Brasil:

- Tem certeza? O que você vai comer lá, cara, você não vai aguentar. Você com fome, não vai aguentar.