Bruna Biancardi almoça duas vezes e brinca dizendo ser culpa da gravidez

Bruna Biancardi divertiu seus seguidores ao mostrar neste sábado, dia 25, que almoçou duas vezes. Ela já é mãe da pequena Mavie e está a espera de sua segunda filha com Neymar Jr.

Nos Stories, a influenciadora mostrou seu prato com arroz, strogonoff e batata palha, escrevendo que já era sua segunda vez comendo e colocando uma imagem de grávida, colocando culpa na gravidez:

E eu almoçando pela segunda vez kkkk.

Vale lembrar que o casal anunciou que Mavie se tornou irmã mais velha no dia 25 de dezembro, com o chá revelação:

Estamos vivendo uma fase tão gostosa, e não poderíamos deixar de compartilhar com vocês que ELE mais uma vez ouviu nossos pedidos e confirmou os nossos planos! SEJA BEM VINDA FILHAAAAAA. Que você venha com muita saúde! Estamos te esperando pra completar ainda mais a nossa família. Deus nos proteja de todo o mal, AMÉM!, escreveu a mamãe no Instagram.