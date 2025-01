Miley Cyrus e família querem evitar briga, após carta aberta para Billy Ray, diz revista

Sem dramas! Segundo fonte da revista People, após as polêmicas envolvendo a carta aberta para Billy Ray em 2024, Miley Cyrus e família estariam superando a briga.

A fonte revelou que a cantora, os irmãos, Noah e Braison, e a mãe, Tish, estariam virando a página para o ano novo:

Eles superaram o drama de 2024 e é um novo ano.

A história se iniciou quando o filho do patriarca Billy Ray, Trace, publicou uma carta aberta de preocupação para o pai no Instagram:

Desde as minhas primeiras memórias, tudo o que consigo lembrar é de ser obcecado por você e pensar que você era a pessoa mais legal do mundo. Eu queria ser igual a você. O dia em que você me adotou, foi o dia mais feliz da minha vida. Infelizmente, o homem que eu queria desesperadamente ser, eu mal reconheço agora. Parece que este mundo te derrotou e isso se tornou óbvio para todos, menos para você. Você pode estar chateado comigo por postar isso, mas realmente não poderia me importar menos neste momento. Eu e as meninas estamos genuinamente preocupados com você há anos, mas você nos afastou. Noah queria desesperadamente que você fizesse parte da vida dela e você nem esteve lá para ela. Essa é sua garotinha. Ela merece algo melhor. De alguma forma, assim como eu, ela ainda te idolatra. Estamos todos presos às memórias do homem que conhecemos e esperando pelo dia em que ele retornará.

Então, o cantor continuou, revelando que Billy não estava saudável e se dispondo a ajudá-lo:

Você não está saudável, pai, e todos estão percebendo. Assim como eu apareci para você no funeral da vovó quando você não esperava, ainda estou aqui agora. Enquanto escrevo isso com lágrimas nos olhos, espero que você perceba que esta mensagem só vem de um lugar de amor e também de medo de que o mundo possa perdê-lo muito cedo. Eu te amo, pai. Não nos falamos há um tempo, mas estou há mais de um ano e meio limpo do álcool. Adivinha? Eu me sinto incrível... Não sei com o que você está lutando exatamente, mas acho que tenho uma boa ideia e adoraria ajudá-lo se você se abrisse e recebesse ajuda. Você sabe como me alcançar. Até que esse dia chegue, continuarei a orar por você.