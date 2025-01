Após aparecer em lista de influenciadores, Duda Reis comemora feedback positivo: Nunca pode deixar o ego dominar

A polêmica lista em que vários famosos são avaliados com base nos bastidores de trabalhos publicitários continua sendo assunto. Dessa vez, Duda Reis decidiu falar sobre os comentários que tinham sobre ela. A modelo comemorou a boa reputação e revelou que já deu toques em colegas que não são simpáticas.

Começando o papo, Duda contou que ela aprendeu muito ao longo dos anos e que o principal é manter os pés no chão, para não perder a simpatia e gentileza.

- Comecei a trabalhar com a internet com 15, 16 anos de idade . Hoje, tenho 23 anos de idade. Se eu pudesse resumir meu aprendizado em uma frase, seria: Você não é ninguém na fila do pão. Eu entendi que, às vezes, números e visualizações fazem as pessoas... elas ficam muito? sobe para a cabeça, isso acontece, não estou falando que é certo, mas a gente nunca pode deixar o ego dominar a gente, jamais.

Continuando, Reis explica que quando fica sabendo de alguém que não é agradável de se trabalhar, ela dá puxão de orelha:

- Já chamei a atenção de amigas minhas porque não são pessoas receptivas. Você não é a Beyoncé, sabe? Ser educada e legal é o mínimo. No trabalho ainda? Estão contratando você, pô. Você não ser querida? É o cúmulo. Em dias ruins, fique em casa.

Para finalizar o desabafo, a mais nova mamãe comemorou o que tinham comentado sobre ela na lista:

- Fiquei muito feliz com o que falaram de mim.