PM prende homem por tráfico de drogas em travessa andreense

A Polícia Militar do Estado de São Paulo prendeu na manhã desta sexta-feira (24), por volta das 6h25, um homem suspeito de tráfico de drogas na Travessa Avanhandava, número 10, em Santo André. A ação foi conduzida por equipes do 10º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (BPM/M), 1ª Companhia, durante patrulhamento ostensivo e preventivo em uma área conhecida pelo intenso fluxo de usuários de entorpecentes.

De acordo com informações da corporação, os policiais visualizaram dois indivíduos na Viela Olmo, esquina com a Rua Papiro, sendo que um deles portava uma sacola preta. Diante da suspeita, foi efetuado um cerco policial para evitar a fuga dos suspeitos. No entanto, ao perceberem a aproximação das viaturas, ambos homens empreenderam fuga a pé. Após breve perseguição, os policiais conseguiram abordar um deles na Travessa Avanhandava.

Durante a revista pessoal, os agentes encontraram na sacola preta que o suspeito carregava uma bolsa contendo: 142 invólucros de cocaína; 62 invólucros de maconha; 56 eppendorfs contendo crack; 7 frascos de ''''lança-perfume''''; R$ 767,20 em cédulas e moedas; além de uma folha com anotações referentes à contabilidade do tráfico.

Diante dos fatos, a equipe realizou a prisão do indivíduo e fez uso de algemas conforme o decreto 8.858/2016. Os direitos constitucionais foram lidos ao suspeito, que foi encaminhado ao 2º Distrito Policial para a adoção das medidas legais cabíveis.

A ocorrência foi registrada sob o Boletim de Ocorrência da Polícia Militar (BOPM) de número 3258, com Boletim de Ocorrência Policial Civil (BOPC) em andamento. A ação contou com o apoio de diversas guarnições da Polícia Militar, incluindo as equipes RPM 11, CGP 11 e demais unidades envolvidas na operação.