Dúvidas de casais, shows de Tierry, Luan Pereira e Gustavo Mioto, conversas sobre Paredão... Veja tudo que rolou na madrugada do BBB25

Com uma festona, a madrugada deste sábado, dia 25, foi agitada e animada na casa do BBB25 com direito a shows do trio de sertanejo Tierry, Luan Pereira e Gustavo Mioto. Além disso o clima de romance está começando a preocupar alguns participantes.

A noite dentro do reality começou com grandes atrações. Com apresentação dos cantores de sertanejo, os brothers fizeram uma verdadeira festa na área externa com muita dança.

Mas, antes de curtirem a festa, os líderes, Diogo Almeida e Vilma, escolheram três duplas para entrarem na Mira do Líder. Os participantes selecionados para receberem pulseiras de alvo no Paredão foram Camilla e Thamiris, Vitória Strada e Mateus, e Aline e Vinícius.

Durante a madrugada, Diogo e Aline conversaram sobre ela ser escolhida para alvo. A sister comentou com o ator que, por mais que entendesse a sua decisão, ele é a primeira opção de voto de vários participantes, mas dela não:

- Não foi uma surpresa para mim, mas eu pensei assim: ele não é minha primeira opção de voto e eu sei que eu também não sou sua primeira opção.

Já sobre rolar um possível casal dentro da casa, Maike conversou com Vitória Strada, sem citar nomes, a razão de não ter beijado ninguém ainda:

- Você fica com alguém aqui, meio que você casa. Eu não sei se eu quero isso. Ela, talvez, queira mais do que eu quero.

A atriz discordou do nadador:

- Ela não demonstraria um interesse, se não tivesse algum mínimo interesse.

Além disso, ele comentou também que não está em dúvida entre Renata e Giovanna:

- Renata é uma mina da hora, e eu gosto de mulher mais velha, é uma parada que me pega. Mas a Gi (Giovanna) é uma menina que eu me identifiquei. São aspectos diferentes.