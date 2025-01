Débora Nascimento e Allan Souza são vistos juntos e aumentam rumores de affair

O amor está no ar? Na última sexta-feira, dia 24, Allan Souza e Débora Nascimento foram flagrados curtindo a noite de calor na Gávea, zona sul do Rio de Janeiro.

Os atores, que já estão com os nomes envolvidos em rumores de affair, foram vistos bem próximos a noite toda.

Em grande parte do tempo, Allan estava com a mão ao redor de Débora e mesmo com troca de lugar de amigos na mesa, os dois continuaram um ao lado do outro.

Vale lembrar que os rumores surgiram após o ano novo, quando eles teriam passado a virada juntos. Souza e Nascimento curtiram as festas de final de ano em Caraíva, na Bahia.