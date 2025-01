Taka aposta em tecnologia e conscientização no combate à dengue

O prefeito de Diadema, Taka Yamauchi (MDB), deu início agora há pouco à campanha contra a dengue no Jardim Inamar. Em medida pioneira no Grande ABC, a cidade usará drones para detecção dos focos de dengue e posterior pulverização de inseticida.

Segundo o prefeito, a ação tem como objetivo a prevenção, tendo em vista que o ano passado registrou os maiores indicadores de contaminação de dengue no Estado de são Paulo, 2,1 milhões de casos.

Este ano, Diadema registrou até o momento três casos de dengue. Entretanto, em 2024 foram mais de 10 mil notificações e 11 mortes em decorrência da doença no município.

“Hoje é um ato mais do que simbólico. É uma ação contra uma doença que, se não tomarmos cuidado, vai se alastrar. Eu já tive dengue e sei o quanto é ruim. Essa ação que iniciamos hoje faz com que possamos ajudar milhares de pessoas a se prevenirem”, pontuou.

O prefeito destacou que além do trabalho porta a porta para conscientização dos moradores, a prefeitura tomou uma medida enérgica, que foi a contratação de drone para busca de focos de água parada, locais propícios para criadouros do Aedes Aegypti, mosquito transmissor da dengue.

“O drone vai sobrevoar os focos de dengue em terrenos baldios e outras áreas para que possamos ter uma atuação eficiente e contundente contra a doença, afirmou.

O secretário de Saúde do município, Antonio Carlos do Nascimento, destacou que a principal medida de combate à dengue é eliminar criadouros do mosquito.

“Até que a vacina seja possível de ser aplicada em toda a população, a ação mais contundente no combate a essa arbovirose é a eliminação de focos de criadouros. Nenhuma ação será tão eficaz até a chegada da vacina para todos”, afirmou o secretário.

A ação que teve início no Jardim Inamar será estendida à toda a cidade. Taka deu início hoje às visitas nas casas. A partir de agora, agentes uniformizados percorrerão os bairros fazendo busca ativa para eliminar os focos do mosquito transmissor da dengue, que transmite também a zika, chikungunya e febre amarela urbana.