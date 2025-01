Vespas Mandarinas celebra ‘Animal Nacional’

A banda Vespas Mandarinas apresenta no próximo dia 31 show em comemoração aos dez anos do álbum Animal Nacional, no Teatro do Sesc Santo André. Lançado em 2013, o disco marcou a cena do rock nacional com sucessos como Cobra de Vidro, Santa Sampa e Não Sei o Que Fazer Comigo, que conquistaram espaço nas rádios e se tornaram hinos para os fãs da banda.

Conhecido por sua energia nos palcos, o grupo já se apresentou em festivais como Lollapalooza, João Rock e Bananada, levando suas composições a públicos diversos. Além disso, algumas de suas músicas contam com colaborações notáveis, como Arnaldo Antunes e Bernardo Vilhena. Este show, concebido em 2023, não apenas celebra a história da banda, mas também do impacto cultural de um álbum que foi aclamado pela crítica e se tornou referência na cena do rock Brasil. No palco, os músicos revisitam clássicos que marcaram uma geração, e compartilham histórias e curiosidades de bastidores que só o tempo e a estrada podem proporcionar.

Formado em São Paulo, o grupo é composto atualmente por Thadeu Meneghini (vocal e guitarra), Bart Silva (bateria) e Sobera (guitarra), e mantém vivo a essência de um trabalho que alcançou o equilíbrio entre suas melodias e a crítica social contidas nas letras.

Nesta apresentação, que será realizada no próximo dia 31 no teatro do Sesc Santo André, o público terá a chance de revisitar um clássico do rock brasileiro, em uma celebração que conecta a memória e a música contemporânea.

Os ingressos têm preços entre R$ 15 e R$ 50.