Show ‘Brincar e Imaginar’ chega a São Bernardo neste domingo

O fenômeno digital Maria Clara & JP – formado pelos irmãos Maria Clara (13) e João Pedro Melo do Amaral (16) – se prepara para encantar o público de São Bernardo com o espetáculo Brincar e Imaginar, no Teatro Lauro Gomes. Pela primeira vez na região, a dupla que conquistou milhões de fãs no YouTube traz ao palco seus sucessos mais queridos, como O Chão é Lava e Ser Criança é. O show contará com cenários lúdicos, coreografias vibrantes e a participação de personagens icônicos do canal, prometendo uma experiência mágica e inesquecível para toda a família.

Cintia Schaimberg Medvedovsky, fundadora da Ziggle, agência de licenciamento da dupla, destaca a importância do evento: “Maria Clara & JP representam um universo onde o lúdico e a diversão se encontram. Este espetáculo é uma oportunidade única para os fãs vivenciarem de perto a magia que eles compartilham na tela.”

Com mais de 45 milhões de inscritos no YouTube, Maria Clara & JP se consolidaram como uma das maiores referências no entretenimento infantil no Brasil. O espetáculo é uma celebração da imaginação e do poder do brincar, convidando crianças e suas famílias a se conectarem com o universo encantador da dupla.

Além das apresentações musicais, o evento traz momentos interativos que incentivam a criatividade e a participação das crianças. Para os pequenos fãs, essa é uma chance de ver de perto os influenciadores que transformaram as brincadeiras do dia a dia em um sucesso digital.

SERVIÇO

Espetáculo Brincar e Imaginar com

Maria Clara & JP

Data: domingo, 26 de janeiro de 2025

Horários: 15h e 18h

Local: Teatro Lauro Gomes

Endereço: Rua Helena Jacquey, 171 – Rudge Ramos, em São Bernardo

Ingressos: Disponíveis on-line no site oficial e em pontos de venda físicos (consulte disponibilidade).