Revitalizado, Anacleto recebe Azulão pela A-4

Os torcedores, sejam eles do São Caetano ou não, se acostumaram no início dos anos 2000 a acompanhar jogos da equipe no Anacleto Campanella pelas principais divisões do futebol nacional, como Brasileirão e Paulistão, e internacional, como a Libertadores. Os anos passaram e, neste sábado (15h), o Azulão inicia uma nova realidade em casa, desta vez pela Série A-4 – a última divisão do Estadual. O time do técnico Carlos Eduardo Gonçalves recebe o Paulista, de Jundiaí, outra sensação do Estado à época, pela segunda rodada, em um estádio revitalizado, após pintura das arquibancadas, além da implantação de um novo gramado.

A nova estrutura foi apresentada ontem ao prefeito de São Caetano, Tite Campanella (PL), filho do também ex-chefe do Executivo são-caetanense Amacleto Campanella (1924-1974) que dá nome ao estádio. “Sinceramente, nunca vi o Anacleto Campanella tão lindo. E olha que quando era criança eu era frequentador assíduo do estádio, inclusive eu fazia tênis e natação aqui. Já adulto, minha melhor lembrança era de vir como torcedor e nunca quis ficar nos camarotes, sempre fui torcedor de arquibancada, ficava aqui na Seção 1”, disse o liberal.

O clube também irá inaugurar hoje a sua nova loja de souvenirs, que, além de camisas, comercializará outros itens alusivos ao Azulão, como squeez, futebol de botão, entre outros produtos. O funcionamento será de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, e, aos sábados e domingos, apenas quando houver jogo do São Caetano.

Em campo, o Azulão vai atrás da segunda vitória, após ter superado o Nacional, por 2 a 1, na Capital. O treinador deve manter a base da estreia.

No Paulista, campeão da Copa do Brasil de 2005, o técnico Fausto Dias vai apostar na formação que bateu Matonense, por 1 a 0, em casa, na primeira rodada.