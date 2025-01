GM festeja 100 anos no Brasil e anuncia 10 carros

A GM (General Motors), cujo símbolo lembra uma gravata borboleta, vestiu traje de gala para festejar os 100 anos de atuação no Brasil. A montadora revelou que vai expandir seus investimentos no País e que irá lançar dez novos modelos eletrificados nos próximos anos. Cinco deles previstos para 2025.

A história da GM no Brasil teve início em 26 de janeiro de 1925, em um galpão alugado no bairro do Ipiranga, na Capital, quando a empresa começou a operar no regime CKD (Completely Knocked Down), método que consiste na importação de todas as peças de um produto para montá-lo em outro país.

Cinco anos depois, abriu as portas da fábrica de São Caetano, que até hoje é uma das principais empresas instaladas no município e de onde saíram carros icônicos como Opala, Chevette, Monza, Kadett, S10, entre outros, e que agora é responsável pela produção do Tracker, Spin e da Nova Montana.

“A paixão pela nossa marca Chevrolet no Brasil é incomparável. Ela faz parte da história do País. O Brasil é o terceiro maior mercado da Chevrolet no mundo e continua sendo prioridade para a GM globalmente. Estamos ansiosos para continuar construindo nosso profundo legado no Brasil, trazendo novos veículos e tecnologias para nossos clientes”, declarou Shilpan Amin, vice-presidente sênior da GM e presidente da GM International, que veio de Michigan, nos Estados Unidos, para a solenidade de aniversário.

O presidente da GM América do Sul, Santiago Chamorro, afirmou que “o centenário marca um dos momentos mais significativos de transformação” na história da GM.

NÚMEROS

Desde 1925, a GM produziu quase 20 milhões de veículos no Brasil, com a marca Chevrolet representando um em cada cinco carros registrados no País. No período, a empresa lançou, em média, um novo produto ou geração de veículos a cada seis meses, um ritmo que nenhuma outra marca do setor conseguiu alcançar.

Em todo o País a GM emprega diretamente 14 mil pessoas. Em São Caetano, segundo o Sindicato dos Metalúrgicos, são 7.300.

No ano passado, a GM anunciou a primeira fase de seu novo ciclo de investimentos para suas operações no Brasil. O valor total, que soma R$ 7 bilhões, será investido entre 2024 e 2028.

Segundo Chamorro, neste ano será iniciada a segunda fase deste programa de investimento no País.