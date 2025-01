Auxílio-aluguel deve voltar a ser pago a desalojados em São Caetano

A prefeitura de São Caetano deve retomar em até 60 dias o pagamento do auxílio-aluguel para as 38 famílias desalojadas do Condomínio Di Thiene, localizado no Bairro Fundação. O empreendimento teve parte das lajes colapsada em junho de 2019. O imóvel, que abrigava mais de 100 famílias, foi demolido meses depois.

O pagamento foi determinado pela magistrada Ana Lúcia Fusaro da 2ª Vara Cível de São Caetano em despacho do último dia 8.

O auxílio-aluguel deverá ser depositado “até efetiva implantação de política habitacional definitiva”, segundo escreveu a juíza no despacho, sob pena de multa de R$ 100 mil.

A decisão não trata de valores a serem pagos aos desalojados, que, segundo a Prefeitura, “receberam 18 parcelas (a primeira de R$ 800 e as demais de R$ 400) entre agosto de 2019 e janeiro de 2021. Em 2022 foram pagas outras três parcelas de R$ 400”.

Por fim, a gestão do prefeito Tite Campanella (PL) diz que “o pagamento do auxílio não está previsto no orçamento aprovado para 2025” e que a Prefeitura “está recorrendo da decisão”.