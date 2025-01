Marcelo Lima mira economia e sustentabilidade em Plano Diretor

O prefeito de São Bernardo, Marcelo Lima (Podemos), iniciou oficialmente o processo de reformulação do plano diretor por meio de uma portaria publicada ontem no Diário Oficial. Foi criado um Grupo de Trabalho que reúne representantes da Prefeitura e da sociedade civil para discutir mudanças que equilibrem desenvolvimento econômico e preservação ambiental.

A proposta busca superar os entraves que marcaram a rejeição do plano anterior na Câmara, votado em outubro, apresentado na gestão de Orlando Morando (sem partido), que incluíam alterações no ordenamento territorial de áreas de preservação indígenas, como no bairro do pós-Balsa. Dessa vez, Marcelo Lima enfatizou a necessidade de um projeto que promova o crescimento sustentável da cidade, com foco na retomada de investimentos e na geração de empregos.

“Queremos um planejamento urbano que aqueça o mercado da construção civil de forma responsável. É fundamental garantir que os empreendedores não deixem a cidade e que investidores de fora voltem a aplicar seus recursos aqui”, destacou o prefeito.

“A cidade ao longo de quase uma década, passou por uma situação delicada, com investidores deixando São Bernardo e indo para municípios vizinhos para aplicar seus investimentos. Essa é a missão do plano direto”, reforçou Marcelo Lima.

O novo plano diretor, de acordo com o prefeito, terá como base o diálogo entre diferentes setores da sociedade. O Grupo de Trabalho inclui 11 técnicos da Prefeitura, entre eles o secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia, Trabalho e Turismo, Rafael Demarchi, e também o secretário de Transportes e Vias Públicas, Francisco José Carone Garcia, secretário de Serviços Urbanos, Fernando Longo, secretária de Habitação, Frida Waidergorn, e outros integrantes do governo, além de representantes da sociedade civil, como Milton Bigucci Junior, da construção civil, e Lilian Giusti, da Associação Comercial.

Marcelo Lima garantiu que questões sensíveis, como a preservação da Mata Atlântica e das áreas indígenas, serão priorizadas tendo em vista que o projeto anterior permitia a ocupação urbana em áreas de preservação ambiental. “Isso está vetado por minha orientação. Não vamos tratar de mudanças no plano diretor relacionadas às áreas indígenas. Pelo contrário, vamos fortalecer a preservação da Mata Atlântica, do meio ambiente, e sem dúvidas das áreas indígenas em São Bernardo”, afirmou.

Para o secretário Rafael Demarchi, o novo texto também será uma oportunidade para atender às demandas econômicas de maneira estratégica. “O plano anterior não refletia as necessidades reais da cidade. O novo plano deve atender às expectativas de empresas que buscam investir aqui, respeitando o meio ambiente e as comunidades locais”, pontuou.

PRÓXIMOS PASSOS

O processo de revisão se dará em duas etapas, segundo o prefeito: a primeira será a elaboração técnica do plano, conduzida pelo Grupo de Trabalho; em seguida, haverá um diálogo direto com a Câmara, com Marcelo Lima à frente das negociações. O objetivo é que o plano seja aprovado após a elaboração, que tem um prazo previsto até 5 de março.

“Nosso objetivo é construir um projeto que reflita as expectativas da cidade. Vamos conversar com todos os setores para garantir uma São Bernardo mais pujante, com mais empregos e oportunidades para todos”, ressaltou o prefeito.