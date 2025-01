Brasil é humilhado pela Argentina com surra de 6 a 0 na estreia do Sul-Americano sub-20

A seleção brasileira estreou de forma vexatória no Sul-Americano sub-20, sofrendo uma goleada de 6 a 0 para a Argentina, nesta sexta-feira, em Valencia, Venezuela. Em dois "apagões", a equipe do técnico Ramon Menezes levou 3 a 0 nos dez primeiros minutos da etapa inicial e outros dois gols nos oito primeiros minutos da etapa final - sofreu o sexto no fim do jogo.

Diferentemente de edições mais recentes, o time nacional foi para a tradicional competição de juniores sem nomes estrelados (como Endrick, Vitor Roque, Savinho, Estevão e Andrey Santos), e com a missão de apagar a má impressão deixada no Pré-Olímpico, quando os comandados de Ramon Menezes não conseguiram alcançar a classificação para Paris-2024.

Com um time titular formado por nomes como do zagueiro Jair, em negociação com o Botafogo, o meia Breno Bidon, do Corinthians, o atacante Rayan, do Vasco, e os atacantes Pedrinho, do Zenit, e Wesley, do Al-Nassr (estes dois ex-Corinthians), a seleção teve um início para se esquecer.

Os argentinos rapidamente fizeram 3 a 0 em belas jogadas nas quais infiltraram a defesa adversária com facilidade. Subiabre (atacante do River Plate), Echeverry (meia que é promessa do Manchester City) e Ruberto (outro atacante do River) marcaram.

Na volta do intervalo, a equipe rival logo decretou a vitória, em chutes de longa distância de Ruberto e Echeverri. Aos 33 do segundo tempo, o atacante Hidalgo (do Independiente) encerrou o placar de cabeça.

A seleção está no Grupo B, mesma chave de Argentina, Bolívia, Colômbia e Equador. No próximo domingo, às 18h (de Brasília), o Brasil enfrenta o time boliviano, novamente na cidade de Valencia. Os três primeiros colocados de cada grupo avançam para o hexagonal final. Os quatro melhores da segunda etapa se classificam para o Mundial Sub-20, que acontece entre 27 de setembro e 19 de outubro deste ano, no Chile. Maior campeã do torneio e atual detentora do título, a equipe verde e amarela venceu o Sul-Americano de 2023 invicta.