Grecco vai gerenciar o Hospital Estadual Mário Covas

A nomeação do médico Eduardo Grecco para a diretoria-geral do Hospital Estadual Mário Covas, em Santo André, e a manutenção de Luiz Mário Pereira de Souza Gomes na presidência da FUABC (Fundação do ABC) até o fim do ano, quando se encerra seu terceiro mandato consecutivo, foram acertadas na tarde desta sexta-feira (24) em reunião entre os prefeitos Gilvan Junior (PSDB), de Santo André, e Marcelo Lima (Podemos), de São Bernardo.

Grecco assumirá o cargo em 1º de fevereiro. Ele vai ocupar a cadeira do médico Adilson Cavalcante, que está no posto desde 1 de dezembro de 2021. A substituição no comando do hospital estadual será providenciada pela FUABC – instituição mantida por Santo André, São Bernardo e São Caetano e que administra o equipamento.

O futuro diretor-geral do Mário Covas é formado pela Faculdade de Medicina do ABC, na turma de 1999, e pós-graduado em administração hospitalar. Grecco também tem especialização em gestão de negócios com ênfase na saúde. Atualmente é professor da FMABC, onde coordena a residência médica em endoscopia digestiva.

Além disso, Grecco presta serviços a inúmeros hospitais privados do Grande ABC e da Capital. O médico também é genro do ex-prefeito de São Bernardo William Dib, que teve a nomeação para a presidência da FUABC vetada porque está com 78 anos, três a mais do que o limite imposto pelo regulamento interno.

Sem a opção de Dib, que ontem foi nomeado assessor de gabinete de Marcelo Lima, o prefeito de São Bernardo decidiu manter Luiz Mário no comando da Fundação – a escolha do comandante da instituição, cujo mandato é de dois anos, é feita em forma de rodízio pelos chefes de Executivo das cidades mantenedoras.

“A indicação para o comando da Fundação do ABC cabe a São Bernardo em 2025, mas resolvi dividir esta responsabilidade com o prefeito de Santo André para emitir um sinal da importância da regionalidade na resolução de problemas comuns a todos os municípios do Grande ABC”, declarou Marcelo Lima ao Diário.

“Durante a reunião, discutimos sobre a importância de se colocar profissionais de reconhecida competência técnica no comando das duas principais instituições de saúde do Grande ABC, a Fundação e o Mário Covas”, completou Gilvan, que recebeu o colega em seu gabinete.

A reportagem do Diário entrou em contato com Grecco, mas ele preferiu não fazer comentários sobre o assunto neste momento. Adilson Cavalcante foi comunicado no fim da tarde desta sexta-feira (24) de que seu contrato será encerrado em 31 de janeiro.