Alckmin vê 'notícia boa' com IPCA-15 e 'pequena redução' de processo inflacionário

O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, avaliou nesta sexta-feira, 24, que a inflação deve ficar dentro da meta em 2025, se apresentando "mais otimista ainda" após o resultado do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - 15 (IPCA-15) divulgado mais cedo. O indicador registrou alta de 0,11% em janeiro, após ter subido 0,34% em dezembro.

O resultado, por sua vez, contrariou a mediana das estimativas dos analistas do mercado financeiro consultados pelo Projeções Broadcast, que apontava queda de 0,01%.

"Em relação à inflação, a notícia é boa. Teve já uma pequena redução do processo inflacionário. Acho que nós vamos ficar dentro da meta com a redução da inflação. Estamos mais otimistas ainda", afirmou Alckmin a jornalistas após participar de evento na UGT, em São Paulo.

Ainda sobre o cenário econômico, Alckmin reconheceu que o patamar da Selic preocupa e que o governo não tem controle sobre acontecimentos externos, como as políticas dos EUA, mas defendeu que o País tem pressupostos econômicos sólidos, crescimento forte, e que o cumprimento do arcabouço fiscal ajudará no alívio da taxa de juros.

"Porque uma taxa Selic muito alta realmente faz uma redução do seu potencial de crescimento econômico. E você que poderia crescer mais acaba crescendo um pouco menos. Mas veja um ano com cenário positivo", disse o ministro, citando ainda a aprovação da reforma tributária, a safra recorde e os investimentos anunciados pela indústria, que passam de R$ 2 trilhões, segundo ele.