Caminhão com container tomba, trava trânsito e apaga a Av. Industrial

Um caminhão com container de peças automotivas colidiu com um poste e segue tombado na Avenida Industrial, sentido Terminal Prefeito Saladino, na tarde desta sexta-feira (24). O acidente, que isola parte da via, traz lentidão ao trânsito na via e culminou no corte de energia do entorno desde às 15h.



No momento, equipes da Polícia Militar, do Departamento de Trânsito andreense e da Enel fazem o contingenciamento do estrago, na altura do Parque Cidade Viva. Segundo a concessionária de energia, 2 mil clientes estão em apagão, com previsão para estabelecimentos gradual que deve se consolidar somente na manhã de sábado.



Segundo o motorista Ademir Freitas, 47 anos, a colisão ocorreu após a saída da Av. Prestes Maia, quando em curva mais aberta, a traseira do container com destino à Av. dos Estados acertou o poste e assim tombou em desequilíbrio o veículo. "Não tive o que fazer. Mas graças a Deus, não bateu ou feriu alguém", lamenta.