Debora Block aparece com cabelo novo para interpretar Odete Roitman em Vale Tudo

Está chegando! O remake da novela Vale Tudo, da TV Globo, está perto de estrear nas telinhas - e as caracterizações dos atroes estão a todo vapor.

Debora Block, que interpretará a icônica Odete Roitman, já está preparada para entrar na história escrita por Manuela Dias, cortando o cabelo e clareando os fios.

As comparações com Beatriz Segall, a primeira vilã, conquistaram o público. Rosemary Paiva, responsável pela caracterização da novela ao lado de Marcelo Dias, conta que o loiro tinha sido uma cor descartada para a personagem, mas que, ao longo do processo, voltou a ser considerado:

Queríamos ela fria, para ajudar na imagem de cruel da Odete. Essa construção é muito orgânica e, às vezes, nos surpreende.

A novela deve estrear em março. Quem aí está ansioso para acompanhar o remake?