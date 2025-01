Vencedora do 'Quem Quer Ser Um Milionário' compra casa para a avó

Após se tornar a primeira vencedora do quadro Quem Quer Ser Um Milionário, do Domingão com Huck, a jornalista Jullie Dutra tomou uma ação inusitada, mas extremamente inteligente: em vez de gastar para celebrar sua vitória, optou por guardar o dinheiro e investi-lo no mercado financeiro.

O resultado? Em cerca de um ano, a participante quase dobrou o valor do prêmio e conseguiu realizar o sonho que a levou até o programa em dezembro de 2023 - comprar uma casa para a avó, Carmelita. "Vocês lembram da promessa que fiz para o Brasil inteiro?, questionou a jornalista em um vídeo publicado no Instagram nesta quinta-feira, 23. Ao vencer o programa, Jullie afirmou que compraria uma casa para a avó.

"Finalmente, Carmelita comprou a casa dela", anunciou a jornalista. Na postagem, Jullie mostra uma ligação com a avó em que as duas conversam sobre o imóvel e celebram a conquista da família. O vídeo também mostra alguns cômodos da casa, que está localizada na Rocinha, na zona oeste do Rio de Janeiro, onde a avó sempre viveu. Ainda segundo Carmelita, ela visita a casa todo dia, mas é o seu filho quem está morando na residência no momento.

"Agora estou com o coração em paz, com a consciência tranquila de que fiz a minha parte", desabafou Jullie. "Eu a deixei livre para escolher a casa onde ela queria morar, do jeito que ela queria. Foi feita a escolha dela e estou muito, muito feliz!". A vencedora do quadro ainda agradeceu ao Domingão, afirmando que o programa foi um "instrumento que Deus colocou na minha vida para poder realizar não só os meus sonhos, como o de minha família, de Carmelita e do filho dela".

Ao site Gshow, a vencedora explicou como conseguiu comprar a casa e revelou o único outro motivo que a fez gastar o seu patrimônio. Segundo ela, a casa foi comprada com o valor gerado por alguns investimentos - ela conta com uma cartela diversa de investimentos. "No meio do ano, fiz uma pequena retirada de investimentos para começar a empreender no ramo da literatura infantil e audiovisual. Lancei meu livro autoral, 'A Pequena Milionária', em novembro".