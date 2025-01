Trump diz que deportações de imigrantes ilegais 'estão indo muito bem'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira, 24, que as deportações de imigrantes ilegais "estão indo muito bem" e disse que o foco inicial é expulsar criminosos e "pessoas ruins". Em entrevista a repórteres em um aeroporto da Carolina do Norte, ele também defendeu que a Califórnia deve fazer mudanças nas leis de eleições, com exigência de que todos os eleitores apresentem carteira de identidade.

Disse ainda que gostaria que os Estados ficassem responsáveis por lidar com desastres naturais como os incêndios em Los Angeles.