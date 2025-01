Obituário - 25 de janeiro de 2025

SANTO ANDRÉ

Antonia Conte Jovalangelo, 89. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Liviero, em São Paulo, Capital. Dia 20, em Santo André. Parque das Flores, em São José dos Campos (SP).

Djalma Cândido de Melo, 85. Natural do Cabo (Pernambuco). Residia no Jardim Santo Antonio, em Santo André. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antonia Martins, 80. Natural de Motuca (SP). Residia na Vila Valparaíso, em Santo André. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José de Oliveira, 79. Natural de Martinópolis (SP). Residia na Vila Progresso, em Santo André. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antonio Simone, 72. Natural da Itália. Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 20. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Celene Alves de Sousa, 54. Natural de Afogados da Ingazeira (Pernambuco). Residia no bairro Cata Preta, em Santo André. Dia 20. Memorial Jardim Santo André.

Erickson Eduardo da Silva, 41. Natural de Mauá. Residia no Jardim Cristiane, em Santo André. Educador físico. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Leicy Carvalho Capelly, 87. Natural de Santa Rosa de Viterbo (SP). Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 20. Cemitério de Vila Euclides.

SÃO CAETANO

Oswaldo Pepe, 89. Natural de Motuca (SP). Residia no Parque Vila Prudente, em São Paulo. Dia 20. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Maria Gercina Ferreira 85. Natural de Carapé (Ceará). Residia no bairro Boa Vista, em São Caetano. Dia 20. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Deodato Pereira da Silva Álvares, 86. Natural de Machado (SP). Residia no bairro Eldorado. Dia 20. Cemitério Municipal de Diadema.

Mercedes Robes Barbosa, 86. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Taboão. Dia 20. Cemitério Municipal de Diadema.

Manoel Cavalcante de Souza, 67. Natural de Uibaí (Bahia). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 20. Cemitério Municipal de Diadema.

Gilson Souza Pires, 58. Natural de Boquira (Bahia). Residia no bairro Eldorado. Dia 20. Cemitério Municipal de Diadema.

MAUÁ

Gildete Rodrigues de Menezes Caramuru, 92. Natural de Xique-Xique (Bahia). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 20, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

RIBEIRÃO PIRES

Marlene Maria Chavechia Esparapani, 85. Natural de Conquista (Minas Gerais). Residia na Vila Bocaina, em Ribeirão Pires. Dia 19. Cemitério São José.

Afonso Moreira de Menezes, 77. Natural de Baixio (Ceará). Residia no bairro Pouso Alegre, em Ribeirão Pires. Dia 20. Cemitério São José.

Miguel Aparecido da Silva, 77. Natural de Fartura (SP). Residia na Quarta Divisão, em Ribeirão Pires. Dia 20. Cemitério São José.

Moacir Leonardi, 72. Natural de Jandaia do Sul (Paraná). Residia no Pilar Velho, em Ribeirão Pires. Dia 20. Cemitério São José.

Valmir José de Alenida, 41. Natural de Santos Dumont (Minas Gerais). Residia no bairro Pouso Alegre, em Ribeirão Pires. Dia 20. Cemitério São José.