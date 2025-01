Thiaguinho cancela show em Orlando e lamenta: Frustração

Os fãs de Thiaguinho em Orlando ficaram frustrados na última quinta-feira, dia 23, com o cancelamento do show que o cantor faria na cidade dos Estados Unidos. Através das redes sociais, a equipe do artista se pronunciou sobre o ocorrido, horas antes da apresentação.

No comunicado, foi explicado que Thiaguinho estava em solo norte-americano, no entanto, a falta de tempo hábil para emissão de documentos pelo contratante teria inviabilizado a apresentação.

A Paz e Bem Edições Musicais Ltda., responsável pela carreira de Thiaguinho, informa que, devido à falta de tempo hábil para emissão de documentações necessárias entregues pelo contratante, infelizmente, não será possível a realização da apresentação do cantor agendada para hoje, em Orlando, na Flórida, dizia o texto.

Para finalizar, a equipe ainda escreveu que o cantor estava frustrado com o ocorrido:

Thiaguinho está nos Estados Unidos e, assim como seus fãs, lamenta profundamente o ocorrido, expressando sua frustração com a situação.