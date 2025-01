ProUni abre inscrições

As inscrições para o Programa Universidade para Todos (Prouni) referentes ao primeiro semestre de 2025 abriram nesta sexta-feira, 24. Os candidatos que realizaram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2024 ou 2023 têm até terça-feira, 28, para confirmar a inscrição no programa.

O Prouni oferece bolsas integrais (100%) ou parciais (50%) sobre o valor da mensalidade de cursos em instituições de educação superior privadas.

- A inscrição é gratuita e deve ser feita exclusivamente pela página do Prouni, no portal Acesso Único.

- Para se inscrever no processo seletivo, é necessário que o candidato tenha: completado o ensino médio; participado das edições do Enem de 2024 e/ou 2023; obtido, no mínimo, 450 pontos no exame; e tirado nota maior do que zero na redação. É preciso ainda que o candidato se encaixe em uma das seguintes condições:

- Ter feito o ensino médio integralmente em escola da rede pública;

- Ter feito o ensino médio integralmente em instituição privada na condição de bolsista integral da respectiva instituição;

- Ter feito o ensino médio parcialmente em escola da rede pública e parcialmente em instituição privada na condição de bolsista integral da respectiva instituição;

- Ter feito o ensino médio parcialmente em escola da rede pública e parcialmente em instituição privada na condição de bolsista parcial da respectiva instituição;

- Ter feito o ensino médio integralmente em instituição privada na condição de bolsista parcial da respectiva instituição ou sem a condição de bolsista;

- Ser uma pessoa com deficiência na forma prevista na legislação; ou

- Ser professor da rede pública de ensino, exclusivamente para concorrer aos cursos de licenciatura e pedagogia, destinados à formação do magistério da educação básica. Neste último caso, não é aplicado o limite de renda exigido aos demais candidatos.

No caso da escolha das bolsas integrais, é necessário que a renda familiar bruta mensal não exceda o valor de 1,5 salário mínimo por pessoa. Já para escolher bolsas parciais, a renda familiar bruta mensal não deve exceder o valor de três salários mínimos por pessoa. Esses requisitos não se aplicam aos professores da rede pública que vão concorrer às vagas de licenciatura e pedagogia.

Aqueles que realizaram o Enem na condição de "treineiro" (ou seja, os que não concluíram o ensino médio no ano letivo de 2024) não poderão participar da seleção.

Nesta edição, o programa oferece 338.444 bolsas em 403 cursos de 1.031 instituições privadas por todo o País. Dessas bolsas, 203.539 são integrais e 134.905, parciais.

O participante que conseguir a bolsa parcial e não puder arcar com os custos dos outros 50% da mensalidade poderá usar o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). Para isso, a instituição e o curso nos quais o candidato for contemplado com bolsa parcial do Prouni deverão ter oferta de vagas para financiamento. É necessário, ainda, que o estudante tenha sido aprovado no processo seletivo do Fies.

Através do ProUni os estudantes também podem participar do Pé-de-Meia das Licenciaturas. Para concorrer à bolsa de R$ 1.050 mensais, é preciso ter nota igual ou superior a 650 pontos no Enem e que optar por curso presencial de alguma área de licenciatura.

Quem se inscreveu no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) também pode participar do Prouni. Os cronogramas das seleções seguem simultaneamente, ou seja, o resultado final de uma seleção tem previsão de ser divulgado só depois do término do período de inscrições de outra.

"Por isso, quem se inscreve nos dois processos tem mais chances de ser aprovado, mas deve, mais tarde, escolher a vaga em que tiver mais interesse, pois não é possível acumular uma vaga em universidade pública ou instituto federal e uma bolsa do Prouni", explica o Ministério da Educação (MEC) em nota.