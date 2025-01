Polícia localiza plantação de maconha em São Bernardo

A Polícia Civil localizou, nesta sexta-feira (24), uma plantação com 12 pés de maconha em baldes e vasos na Estrada Poney Clube, em São Bernardo. A ação foi realizada após denúncia anônima feita pelo 181 (Disque Denúncia).

De acordo com informações obtidas pelo Diário, os entorpecentes estavam em uma área cercada por barracos. Até o momento, o responsável pela plantação não foi identificado.

O caso foi registrado no 8º DP (Distrito Policial) da cidade, e as investigações prosseguem para apurar os envolvidos no caso.