Namoro de Jamie Foxx e Alyce Huckstepp chega ao fim

O namoro de Jamie Foxx e Alyce Huckstepp teria chegado ao fim um ano e meio após eles tornarem o romance público, fontes revelaram à revista People.

Informantes já haviam afirmado anteriormente à revista que Alyce teria sido ums ótima presença na vida do ator após ele sofrer um grande susto de saúde em 2023 que o deixou desacordado por 20 dias.

Em um especial de comédia exibido pela Netflix, o astro revelou que sofreu uma hemorragia cerebral que resultou em um AVC. Recentemente, Jamie retornou às telas com o lançamento do filme Back In Action, que estrela ao lado de Cameron Diaz.

Os famosos foram vistos juntos pela primeira vez em agosto de 2023, quando foram flagrados em um jantar em grupo na Califórnia, nos Estados Unidos.