Desafio do técnico Marcelo Cabo no Paulistão acaba após 3ª derrota

O desafio do técnico Marcelo Cabo na elite do futebol paulista durou apenas três partidas. Contratado no fim de 2024 para comandar o Água Santa no Paulistão, o treinador acabou dispensado na manhã deste quinta-feira, um dia após a derrota, por 2 a 1, para o Corinthians, na Neo Química Arena. Foi o terceiro revés consecutivo do Netuno na competição, na qual segue na lanterna do Grupo C e na última colocação no geral, com zero ponto.

Além do resultado negativo diante do Corinthians, o Água Santa já havia perdido, por 2 a 1, para o São Bernardo FC, na estreia, em plena Arena Inamar, e sido arrasado, por 6 a 0, pelo Mirassol, no Interior paulista, pela segunda rodada.

A curta trajetória no Estadual este ano marcou a segunda passagem de Cabo pelo futebol paulista. Em 2017, ele já havia dirigido o Guarani em algumas rodadas na Série B do Brasileiro. No ano passado, antes de se juntar ao Netuno, o treinador havia sido rebaixado com Brusque-SC para a Série C nacional.

A diretoria analisa nomes no mercado para definir o substituto do treinador. O certo é que na partida contra o Bragantino, amanhã, em Diadema, a equipe será comandada por Marcelinho Paulista, ex-volante do Corinthians, que dirigiu os juniores do Netuno na Copa São Paulo, este mês.