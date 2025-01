Especialistas veem boas chances para ‘Ainda Estou Aqui’ e Fernanda Torres

Academia de Artes e Ciências Cinematográficas anunciou ontem os indicados para a 97ª edição do Oscar e colocou o cinema brasileiro em evidência, com três nomeações históricas para o filme Ainda Estou Aqui. Fernanda Torres concorre na categoria de Melhor Atriz, e especialistas e cineastas da região avaliam que a artista tem chances reais de conquistar a estatueta, mas destacaram a forte concorrência de Demi Moore.

As indicadas ao Oscar de Melhor Atriz são: Fernanda Torres, por Ainda Estou Aqui; Demi Moore, de A Substância; Cynthia Erivo, em Wicked; Karla Sofía Gascón, por Emilia Pérez e Mikey Madison, por Anora.

Na categoria Melhor Filme Internacional, o Brasil também figura com Ainda Estou Aqui, concorrendo ao lado de The Girl with the Needle; Emilia Pérez; The Seed of the Sacred Fig e Flow.

Na principal categoria do prêmio, a indicação da produção brasileira foi uma surpresa e disputa com Anora; O Brutalista; Um Complexo Desconhecido; Conclave; Duna: Parte 2; Emilia Pérez; Nickel Boys; A Substância e Wicked.

Diaulas Ullysses, cineasta de São Bernardo, ressaltou ao Diário a complexidade e a sutileza da interpretação de Fernanda Torres na produção. Segundo ele, a atriz capturou com maestria a dor contida de Eunice Paiva, uma mulher marcada pela perda do marido durante a ditadura militar. “A Fernanda trouxe essa interpretação para dentro de um universo mais complexo, de sutilezas, de melindres muito pequenos. Ela não foi para o lugar comum de interpretações explosivas, mas explorou os pequenos gestos e olhares, provocando o espectador sem apelar”, explicou.

Ele aponta Demi Moore, indicada por A Substância, como a principal concorrente de Fernanda. “Não tem outra. As outras três podem esquecer porque estão todas ligadas a interpretações um pouco mais exageradas. O cinema moderno não tem mais essa coisa épica. A Demi Moore tem uma interpretação um pouco mais colocada, mas mesmo assim eu acho que não está tão forte como a Fernanda”, ressaltou.

O idealizador do Festival de Cinema de São Bernardo, Rudy Serrati, reforçou o favoritismo de Fernanda Torres após sua vitória no Globo de Ouro. “Entre as seis atrizes indicadas ao Globo de Ouro, apenas Fernanda chegou ao Oscar. Isso demonstra um reconhecimento significativo”, afirmou Serrati, que também destacou o potencial impacto histórico. “Na história do Oscar, apenas Sophia Loren (vencedora do Oscar em 1962 por ‘Duas Mulheres’) e Marion Cotillard (que levou o prêmio em 2008 por ‘Piaf: Um Hino ao Amor 2007’) foram premiadas por atuações em filmes de língua não inglesa. Se Fernanda vencer, será a terceira, um feito incrível.”

Sobre o impacto geral do cinema brasileiro, Serrati acrescentou: “Se Emília Pérez vencer Melhor Filme, a vitória poderá impulsionar a chance de Ainda Estou Aqui em Melhor Filme Internacional. Acredito que o Brasil tem mais chances com Fernanda Torres.”

Denise Szabo, documentarista e gestora cultural de São Caetano, celebrou a indicação de Fernanda Torres e o efeito para o cinema brasileiro. “Uma indicação ao Oscar é sempre um marco. Ela não só destaca a potência do nosso cinema, mas atrai o grande público para valorizar nossos filmes. Isso aumenta a bilheteria e amplia o reconhecimento de novos talentos envolvidos no projeto”, afirmou.

Denise também disse acreditar que o Brasil tem boas chances em Melhor Filme Internacional. “Seria um sonho ganhar Melhor Filme, mas as chances são mais palpáveis em internacional. De qualquer forma, a visibilidade que Ainda Estou Aqui conquistou é uma vitória em si”.

“Sinto que na categoria da de Melhor Atriz também há chances para Fernanda Torres, até pelo legado da Fernanda Montenegro. Muitas pessoas dentro da Academia contestaram o (não) Oscar da mãe dela, e às vezes os jurados premiam pessoas em uma outra edição, lembrando de um ano anterior. E embora as Fernandas sejam atrizes distintas, é inegável que existe um elo e um legado familiar”, ressaltou.

LEGADO

A nomeação de Fernanda Torres ocorre 26 anos após sua mãe, Fernanda Montenegro, ter sido indicada à mesma categoria pela atuação no filme Central do Brasil (1998), também dirigido por Walter Salles. Na época, a produção disputou o prêmio de Melhor Filme Estrangeiro, hoje chamado de Melhor Filme Internacional. Apesar disso, as estatuetas ficaram com A Vida É Bela e Gwyneth Paltrow por Shakespeare Apaixonado (1999). Os novos vencedores serão conhecidos em cerimônia no dia 2 de março.