SP avança na gestão climática e ambiental com novos projetos e medidas

O Estado de São Paulo deu mais um passo em sua agenda climática com a inauguração do CePRAM (Centro Paulista de Radares e Alertas Meteorológicos), sob gestão da Defesa Civil Estadual, e a criação do Cemc (Conselho Estadual de Mudanças Climáticas). Os avanços foram divulgados pelo governo paulista na última quinta-feira (23).

O CePRAM, sediado no Palácio dos Bandeirantes, integra dados dos sete radares meteorológicos do Estado, que são administrados por instituições como SP Águas, USP, Unesp e Unicamp. O objetivo é aprimorar a previsão de eventos extremos e emitir alertas meteorológicos com maior precisão para proteger a população. Além de monitorar chuvas e inundações, o centro também conta com novos radares em aquisição para regiões como Bauru, centro de São Paulo e Guarujá.

Segundo o coronel PM Henguel Pereira, coordenador estadual da Defesa Civil, sirenes de inundação e alagamento foram instaladas em áreas vulneráveis, como o Rio Capivari e São Luís do Paraitinga, para garantir maior segurança à população. Essas ações foram motivadas pela experiência do governo paulista ao apoiar o Rio Grande do Sul em desastres recentes.

Paralelamente, o Conselho Estadual de Mudanças Climáticas, órgão consultivo, teve sua instalação oficial na última quarta-feira (22) e realizará sua primeira reunião em fevereiro de 2025. O colegiado é composto por 18 membros, incluindo representantes do governo, sociedade civil e universidades, que monitorarão e orientarão as políticas climáticas estaduais.



Nota oficial

Em resposta a críticas publicadas sobre o enfraquecimento de instâncias participativas, a Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística esclareceu que a atual gestão tem trabalhado no fortalecimento dessas estruturas. Segundo a pasta, o próprio Conselho Estadual de Mudanças Climáticas é um exemplo do compromisso com o diálogo e a inclusão da sociedade civil.



O Consema (Conselho Estadual do Meio Ambiente) também ampliou sua relevância, discutindo temas estratégicos como o PEARC (Plano Estadual de Adaptação e Resiliência Climática) e a ampliação de unidades de conservação. Em 2024, foram realizadas 13 reuniões plenárias, além de 24 reuniões temáticas e 25 audiências públicas, com quase 2 mil participantes.

No licenciamento ambiental, a Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) reforçou a infraestrutura ambiental nos municípios e contratou 224 novos funcionários. A eficiência nas análises é reflexo desse investimento, garantindo um desenvolvimento sustentável mais adequado às realidades regionais.

Estratégia climática estadual



São Paulo implementa um robusto plano de ações climáticas dividido entre mitigação e adaptação. O Plano de Ação Climática – PAC 2050 promove fontes renováveis de energia, como biometano, e valoriza resíduos sólidos com o programa Integra Resíduos. Em 2024, o estado também aprovou seu primeiro plano subnacional de energia, com diretrizes para o uso de energia limpa e resiliente.



Na adaptação, São Paulo liderou ao lançar o Plano Estadual de Adaptação e Resiliência Climática, atualmente em fase final de consolidação. A agenda climática estadual inclui ainda a recuperação recorde de 17 mil hectares de florestas em dois anos e a substituição de balsas litorâneas por modelos movidos à energia limpa.



Liderando o compromisso com o desenvolvimento sustentável, o Plano Estadual de Meio Ambiente de 2023 definiu 21 ações em seis eixos temáticos. Entre os avanços, destacam-se a ampliação de unidades de conservação e o incentivo à bioeconomia e à educação ambiental.



A Secretaria reafirma sua transparência e disponibilidade para detalhar os resultados obtidos em todas as frentes de ação climática e ambiental, reforçando seu compromisso com a sustentabilidade e o bem-estar de todos os paulistas.