Fundação Santo André prorroga vestibular 2025 até 31 de janeiro

A Fundação Santo André anunciou a prorrogação das inscrições em seu vestibular, que é gratuito, até o final de janeiro, por meio do site www.fsa.br/vestibular. Além disso, a instituição anunciou que a primeira mensalidade terá 65% de desconto.

Segundo o reitor da Fundação, Rodrigo Cutri, para 2025 foram realizados novos investimentos em laboratórios de informática e equipamentos, além de capacitações de docentes em novas metodologias de ensino, em especial voltadas ao empreendedorismo e ao uso da Inteligência Artificial.

Um dos destaques é o curso de psicologia, com melhor avaliação do Enade no Grande ABC, que tem previsão de quatro novas salas, e os cursos de tecnologia de curta duração, que têm grande aceitação no mercado, em especial os ligados à área de TI, como análise e desenvolvimento de sistemas e gestão da tecnologia da informação.

A Fundação Santo André possui programa próprio de bolsas, que chegam a até 50%. Em 2025, os novos cursos de destaque são o de biomedicina, engenharia química, ciência da computação, inteligência artificial, design e sucesso do cliente.

Com mais de 3.000 estudantes, o Centro Universitário Fundação Santo André é reconhecido nacionalmente com nota máxima 5 do MEC e oferece ampla variedade de laboratórios e cursos em áreas como direito, publicidade, negócios, engenharia, arquitetura, TI, psicologia e biologia, entre outros.