Restaurante na Estância Alto da Serra reinaugura neste sábado

O Restaurante Casa do Lago, ícone da gastronomia no bairro Riacho Grande, localizado no complexo da Estância Alto da Serra, confirmou uma nova data para abrir suas portas. A reinauguração do estabelecimento, especializado em carnes e drinks, está agendada já para este sábado, ás 12h.

Á beira do lago, a atração passou por reformas estruturais, segundo a organização. A ideia é que se mantenham os mesmos espaços de sucesso, complementados por quadras de areia, espaço kids e playground. Já como novidade, o local passa a ser aberto a pets, seguindo regras de convivência e higiente.