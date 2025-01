É festa! Brasileiros celebram indicação de Fernanda Torres ao Oscar e invadem as redes sociais da Academia

Todo mundo sabe que os brasileiros têm um jeitinho único de celebrar algo bom que envolve o país - e é claro que não seria diferente quando um filme e uma atriz brazucas fossem nomeados ao Oscar.

Indicada a Melhor Atriz por Ainda Estou Aqui nesta quinta-feira, dia 23, Fernanda Torres está sendo ovacionada - outra vez - nas redes sociais. Com seu nome nos trending topics, os brasileiros não só foram enaltecer e celebrar a atriz nos perfis oficiais dela, como também tomaram conta dos comentários do Instagram da Academia.

Entre elogios, muita emoção, surtos e brincadeiras da web, já podemos dizer que se dependesse do nosso povo, o prêmio já é dela.

Um internauta escreveu:

O Carnaval no Brasil vai começar hoje! Vamos parar tudo.

Outra foi perspicaz ao fazer referência a Tapas e Beijos:

Bora todo mundo assistir no Rei do Beirute.

Já um fã brincou:

Você viu a Fernanda Torres? Totalmente indicada!

É lógico que tivemos celebridades compartilhando dessa mesma histeria. Vários famosos como Angélica, Marcos Pitombo, Fábio Porchat e Hugo Bonemer lotaram os comentários com emojis de bandeira do Brasil e o nome do filme em inglês. Já outros, como Vivian Amorim, escreveram:

I?m Still Here porque a vida presta sim!

Enzo Celulari também deixou seu comentário e enalteceu:

I?m Still Here! Isso é Brasil! Que história!

Tainá Müller ainda afirmou:

I?m Still Here! O melhor!

Vale lembrar que a premiação acontece no próximo dia 2 de março em Los Angeles, nos Estados Unidos.