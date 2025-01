Audi apresenta o A3 Sedan, primeiro lançamento de 2025

O primeiro lançamento da Audi em 2025 já está nas concessionárias. Trata-se do A3 Sedan. O carro recebeu mudanças no design, adotando a nova linguagem visual global da marca, aprimorou a dinâmica de condução com maior torque, e ampliou a sua lista de equipamentos e é oferecido em três versões de acabamento - Advanced, Performance e Performance Black - com preços a partir de R$ 289.990.

"O Audi A3 é um veículo muito querido pelo consumidor brasileiro, e sabemos da responsabilidade que é atualizar um modelo que carrega essa legião de fãs. Por isso, estamos muito orgulhosos com as novidades introduzidas no novo A3 Sedan, que ficou ainda mais elegante, sofisticado e divertido", destaca Renato Celiberti, Head de vendas da Audi do Brasil.

"Após um ano cheio de novidades em que celebramos 30 anos da marca no Brasil, queremos escrever uma nova etapa de nossa história no país, e o novo Audi A3, que já foi produzido localmente e liderou nossas vendas por anos seguidos, representa o primeiro passo desta nova história que está apenas começando", afirma Gerold Pillekamp, Head de Marketing e Comunicação da Audi do Brasil.

O modelo teve o seu visual repaginado e ganhou ainda mais requinte e esportividade. Na dianteira, os novos para-choques, com entradas de ar redesenhadas, e a grade em colmeia com nova disposição interna, mais larga e plana em cromo escuro com alto brilho, conferiram ainda mais personalidade ao modelo. O novo logotipo em 2D no centro da grade dianteira, assim como o nome do veículo gravado na coluna B, está alinhado ao novo padrão visual global da marca das quatro argolas.

Externamente, a versão Advanced conta com espelho retrovisor na cor do veículo, vidros laterais e traseiro com isolante térmico, e espelhos retrovisores externos eletricamente ajustáveis e aquecíveis. Essa versão de entrada conta com rodas de liga-leve com 18 polegadas, e pneus 225/40 R18. Além disso, a nova disposição das luzes dos faróis dianteiros Full LED, que são equipados de série, elevaram o patamar de iluminação na categoria. Na traseira, o novo para-choque conta com itens de acabamento em preto fosco granulado, nova barra transversal em prata e novo difusor traseiro.

Já a versão Performance traz kit exterior S Line, nova grade dianteira em líquido cromado escuro com elementos de design em forma de L com inserções na grade de proteção do radiador feitos de alumínio, novo para-choque dianteiro com entradas de ar altamente esportivo. Há ainda frisos decorativos cromados, retrovisores externos elétricos, aquecidos e rebatíveis (novidade na linha Audi A3) com função de descida do retrovisor do passageiro. A versão intermediária recebe novas rodas de liga-leve de 18 polegadas, pneus 225/40 R18 e visual diferenciado misturando prata e preto.

Por fim, a versão top de linha Performance Black agrega, além dos itens das outras versões, possui acabamento do painel em microfibra Dinamica, bancos em microfibra Dinamica com logo S line, pacote de luzes ambiente PRO (novidades no modelo), rodas de liga-leve de 19 polegadas, pneus 235/35 R19, e sistema de som premium SONOS 3D (680 W).

A versão Advanced, nova versão de entrada da linha A3, oferece de série o ACC (Controle de Cruzeiro Adaptativo),equipamento que no modelo anterior era opcional da versão topo de linha Performance Black. Além disso, a versão Advanced ganhou sensores de estacionamento dianteiro e traseiro com Park Assist – item indisponível até então na versão de entrada e também o pacote de assistência lateral com aviso de saída de faixa (detector de ponto cego) e tráfego cruzado traseiro (item inédito na linha A3).

Além disso, entre os principais itens de tecnologia e segurança dessa versão estão airbags laterais dianteiros, de cabeça e cortina, detector de atenção e sonolência do motorista, faróis Full-LED e lanternas traseiras Full-LED com indicador dinâmico nas setas. Os itens de conforto e conveniência contemplam, entre outros, ar-condicionado automático, Audi Drive Select, pacote de luzes ambiente em LED, sensores de luz e chuva e porta-malas com abertura automática via sistema hands-free. Já os itens de infoentretenimento estão no Audi Virtual Cockpit com tela de 10,25 polegadas, rádio MMI Plus touch na tela sensível ao toque de 10,1 polegadas, sistema de som com 6 alto falantes (80 W), Audi Phone box light e Audi Smartphone Interface (compatíveis com os sistemas Android Auto/Apple CarPlay).

Na nova versão Performance, intermediária, o modelo oferece todos os itens da versão Advanced e ganhou itens inéditos na linha A3. Eles são os seguintes: aquecedor de banco dianteiro, ar-condicionado automático de 3 zonas, bancos dianteiros eletricamente ajustáveis, navegador MMI Plus com 10,1 polegadas e conexão wireless, retrovisores externos, elétricos, aquecidos e rebatíveis com função de descida do retrovisor do passageiro e assistente de estacionamento inteligente. O Pacote S Line interior agora passa a ser de série (antes opcional ofertado apenas a versão top Performance Black) compostos por bancos esportivos em couro sintético com logo S Line, pedaleiras em alumínio, teto moldado em tecido preto, logo S line no volante, laterais do volante em couro perfurado, costuras em cor contrastante nos bancos, portas e volante. Há ainda Audi Sound System com 10 Alto falantes (180 W), Audi Virtual Cockpit Plus com tela de 12,3 polegadas, e sistema de direção dinâmica progressiva.

Já a versão top de linha Performance Black agrega, além dos itens das outras versões, possui acabamento do painel em microfibra Dinamica, bancos em microfibra Dinamica com logo S line, pacote de luzes ambiente PRO (todos novidades no modelo) e sistema de som premium SONOS 3D (680 W).

Internamente, a cabine introduz os ocupantes a um universo de esportividade e sofisticação. Materiais nobres e confortáveis ao toque e olhar permeiam todo o cockpit. Logo na entrada, soleiras das portas com insertos em alumínio reforçam a verve esportiva do modelo. No painel de instrumentos, o acabamento em alumínio escuro transmite elegância, apimentada pelo volante esportivo em couro, multifuncional e com shift-paddles. Motorista e passageiros se acomodam com conforto nos assentos de couro sintético, enquanto o porta-malas conta com abertura automática via sistema hands-free.

Desempenho

O Audi A3 sempre foi reconhecido pela sua excelência em dirigibilidade e dinâmica de condução impecável, e a linha 2025 do modelo mantém essa tradição. Sob o capô, o modelo possui motorização única para as três versões, mantendo o consagrado motor 2.0 TFSI, que desenvolve 204 cavalos de potência entre 4.500 rpm e 6.000 rpm, e 320 Nm de torque entre 1.600 rpm e 4.400 rpm (aumento de 20 Nm em relação ao modelo anterior), além da transmissão automática S tronic de sete velocidades.

Ágil, seguro e eficiente, o novo Audi A3 Sedan oferece uma performance esportiva com aceleração de 0 a 100 km/h em apenas 7,4 segundos. A velocidade máxima é de 210 km/h, limitada eletronicamente.

A nova calibração do motor ocorre em função da sinergia de desenvolvimento do modelo com outros mercados mundiais. A fabricante reforça o seu compromisso com a eletrificação e o seu objetivo de produzir somente veículos eletrificados a partir de 2033, realizando uma transição gradual em direção à eletrificação da mobilidade.