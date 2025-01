Fernanda Montenegro reage a indicação da filha, Fernanda Torres, ao Oscar 2025: Coração de mãe em estado de graça

Mãe e filha fizeram história! Fernanda Montenegro fez uma publicação nas redes sociais comemorando as três indicações que o Brasil recebeu ao Oscar 2025, com Fernanda Torres competindo pelo prêmio de Melhor Atriz e Ainda Estou Aqui concorrendo nas categorias de Melhor Filme e Melhor Filme Estrangeiro.

A artista veterana compartilhou um texto em que cita Fernando Torres, que morreu em 2008, ao comentar a emoção que está sentindo ao ver a filha ter seu nome da lista de indicados da premiação, que será realizada no dia 2 de março.

Eu, Fernanda Montenegro e Fernando Torres - onde quer que ele esteja - estamos felizes e realizados, em estado de Aleluia pelas indicações de Fernanda Torres e Walter Salles ao importante prêmio do Oscar. Um ganho cultural para o Brasil. Meu coração de mãe em estado de Graça.

No longa-metragem dirigido por Walter Salles, Montenegro e sua filha interpretam Eunice Paiva em épocas diferentes de sua vida. Com a divulgação da lista de indicados da premiação, vemos a história se repetir, pois a atriz veterana já chegou a ser indicada à mesma categoria que Torres em 1999 por seu trabalho em Central do Brasil, produção que ainda disputou Melhor Filme Estrangeiro. Infelizmente, o Brasil não saiu vitorioso na época.