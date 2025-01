Após tumor na laringe, Branco Mello faz rara aparição em estreia de peça de teatro

Após quase dois meses da celebração dos resultados positivos de um exame, Branco Mello, que enfrentou um câncer recentemente, marcou presença, ao lado da mulher, Ângela Figueiredo, na estreia da peça de teatro Finlândia na noite da última quarta-feira, dia 22, em São Paulo.

O espetáculo é protagonizado por Paula Cohen e Jiddu Pinheiro, e a peça acompanha o processo de separação e discussão da guarda da filha pequena do casal. A obra levanta tópicos como maternidade, luta pela mudança de padrões de comportamento e luta pela igualdade de gênero.

Para quem não se lembra, o vocalista do Titãs foi diagnosticado com um tumor na laringe, em 2018, e precisou se afastar da banda por alguns meses. Branco passou por diversas cirurgias, sendo a mais recente em setembro de 2024. Em novembro do mesmo ano, o músico compartilhou um documento dizendo que não havia mais nenhum sinal de tumor em seu corpo.