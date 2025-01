Camilla fazendo xixi no chão da cozinha, show de César Menotti e Fabiano, clima de romance... Veja tudo que rolou na madrugada do BBB25

Com uma festona, a madrugada desta quinta-feira, dia 23, foi agitada e animada na casa do BBB25 com direito a show da dupla César Menotti e Fabiano. Além disso, os participantes do reality ainda puderam curtir um after no jardim.

O famoso Show de Quarta dessa semana foi surpreendente! Com apresentação da dupla sertaneja e a presença de Fábio Lacerda, irmão dos cantores, os brothers fizeram uma verdadeira festa na área externa com muita dança.

Depois do show, veio o after na área externa e logo a produção liberou o amado cooler para os participantes, que agitou a noite e o clima de romance tomou conta da casa.

Quem curtiu de verdade foi Diogo Almeida e Aline Patriarca, que dançaram coladinhos a noite toda desde o começo do after. Apesar do climinha bom, Vinicíus, dupla da sister, não deixou ela esquecer o principal objetivo da dupla dentro do jogo.

- Lembre que a gente tem que sair daqui rico. Não é para ficar correndo atrás de macho e botar f***r nosso plano, lembrou.

E teve gente até fazendo xixi. Camilla teve uma crise de riso na cozinha, não aguentou e urinou no chão e sentada. Pegos de surpresa, demorou um tempo para ela e os amigos se recuperarem das risadas.